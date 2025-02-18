Атлас «Азиатская Россия: Сибирь и Дальний Восток» разрабатывают в Иркутске

В Иркутске продолжается работа над новым атласом «Азиатская России: Сибирь и Дальний Восток». Как ранее стало известно КП-Иркутск, согласие на участие в проекте дали более 20 образовательных и научных организаций со всей страны.
Создавать атлас будут в три этапа. В 2025 разработают концепцию и дизайн, а также авторские эскизы, макеты и оригиналы карт. Затем до 2027 ученые уделят внимание разработке программных инструментов и обработке пространственных данных.
Как отметили в Управлении информационной политики ИГУ, работа завершится в 2028 году, тогда и будут созданы издательские оригиналы карт, также проведут финальную компоновку и подготовят итоговый вариант атласа, как в цифровой версии, так и в печатной.
— Он будет издан в двух томах. Первый состоит из археологии, истории, природного и культурного наследия. А второй будет посвящен природе, обществу, хозяйству и экологической обстановке, — прокомментировали в пресс-службе ИГУ.
Специалисты предоставят комплексную картину макрорегиона России, сопоставят его с другими территориями. Это позволит проанализировать и понять ключевые пространственные закономерности развития человеческого потенциала, общества и природы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что археологические объекты планируют сохранить в Братске при прокладке газопровода.