Воронежский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник

Воронежский зоопарк объявляет старт экологического конкурса «Скворечник для зоопарка».
В конкурсе принимаются искусственные гнездовья, созданные из древесных материалов.
Работы можно подавать с 17 февраля по 11 марта 2025 года.
Для участия необходимо принести свои работы по адресу: г. Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6а, в АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А. С. Попова».
Ккаждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой и анкетой-заявкой с информацией об авторе.
Для получения дополнительной информации о требованиях к работам и их оформлению, пожалуйста, ознакомьтесь с положением по ссылке.