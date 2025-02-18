Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский зоопарк объявил конкурс на лучший скворечник

Принять участие может каждый.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежский зоопарк объявляет старт экологического конкурса «Скворечник для зоопарка».

В конкурсе принимаются искусственные гнездовья, созданные из древесных материалов.

Работы можно подавать с 17 февраля по 11 марта 2025 года.

Для участия необходимо принести свои работы по адресу: г. Воронеж, ул. П. Осипенко, д. 6а, в АУ ВО «Воронежский зоопарк им. А. С. Попова».

Ккаждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой и анкетой-заявкой с информацией об авторе.

Для получения дополнительной информации о требованиях к работам и их оформлению, пожалуйста, ознакомьтесь с положением по ссылке.

флора и фауна