Отец троих детей Сергей Гатаулин из Нукутского района погиб в зоне СВО

В последний путь 14 февраля проводили отца троих детей из Нукутского района. Об этом сообщили в администрации района. Сергей Гатаулин героически погиб в зоне СВО в возрасте 40 лет. Защитник Отечества появился на свет в деревне Мельхитуй. Когда Сергей был ещё маленьким, скоропостижно скончался глава семьи. Бремя управления домашним хозяйством легло на плечи Сергея и его братьев. Он вырос добрым, спокойным и светлым человеком.
— Рядовой Сергей Гатаулин героически погиб при выполнении боевого задания. Он навсегда останется в памяти своих родных и земляков заботливым братом, замечательным отцом, любящим мужем и сыном. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата. Вечная слава и светлая память Герою, — поделились в администрации района.
В школе будущий военнослужащий увлекался футболом и рыбалкой. После окончания он переехал в Иркутск, где начал работать вахтовым методом. В 2008 году Сергей создал крепкую семью и переехал в город Свирск. У пары родилось трое детей. Сергей был любящим мужем, замечательным отцом и хорошим хозяином. Несмотря на то, что он жил вдали от родной деревни, всегда поддерживал связь, часто приезжал в родные края и заботился о матери, помогая ей во всех делах.