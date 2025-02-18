Отец троих детей Сергей Гатаулин из Нукутского района погиб в зоне СВО

В школе будущий военнослужащий увлекался футболом и рыбалкой. После окончания он переехал в Иркутск, где начал работать вахтовым методом. В 2008 году Сергей создал крепкую семью и переехал в город Свирск. У пары родилось трое детей. Сергей был любящим мужем, замечательным отцом и хорошим хозяином. Несмотря на то, что он жил вдали от родной деревни, всегда поддерживал связь, часто приезжал в родные края и заботился о матери, помогая ей во всех делах.