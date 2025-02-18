В ФК «СКА-Хабаровск» опровергли слухи о смене руководства

Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск» распространила официальное заявление председателя попечительского совета армейской команды Артёма Мельникова, опровергающего слухи о предстоящей смене руководства. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Уважаемые руководители ФК «СКА-Хабаровск», тренерский штаб, футболисты, болельщики, — написал вице-губернатор Хабаровского края, глава администрации губернатора и правительства края Артём Мельников в своём аккаунте в Телеграм. — Знаю, что вы с большим беспокойством восприняли появившуюся в интернете информацию о том, что в нашем футбольном клубе якобы грядёт смена руководства.
Как председатель попечительского совета ФК «СКА-Хабаровск» заявляю, что данная информация не соответствует действительности. Ничего подобного в наших планах нет, а целью подобных публикаций мы видим подрыв деловой репутации клуба и атмосферы в команде.
— Мы положительно оцениваем работу Алексея Сергеевича Кандалинцева на посту генерального директора клуба, полностью ему доверяем и оказываем всю необходимую поддержку для того, чтобы «СКА-Хабаровск» продолжал развиваться, а футболисты радовали всех нас яркой игрой и красивыми победами.
Уверен, все мы с нетерпением ждём возобновления сезона и новых побед нашей команды.