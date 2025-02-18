В ФК «СКА-Хабаровск» опровергли слухи о смене руководства

— Мы положительно оцениваем работу Алексея Сергеевича Кандалинцева на посту генерального директора клуба, полностью ему доверяем и оказываем всю необходимую поддержку для того, чтобы «СКА-Хабаровск» продолжал развиваться, а футболисты радовали всех нас яркой игрой и красивыми победами.