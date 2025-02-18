В перинатальном центре Уфы супругов перестали пускать на роды

В Уфе Республиканском клиническом перинатальном центре супругов перестали пускать на роды. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
Со вчерашнего дня, 17 февраля, главный врач приказал прекратить партнерские роды. Всему виной сезонное увеличение количества заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Запрет будет действовать до особого распоряжения, о нем в РКПЦ обещают объявить дополнительно.
Партнерские роды представляют собой роды с помощником, когда кроме акушерки, врача и других сотрудников родильного дома вместе с роженицей присутствует ее близкий. Чаще всего этого отец ребенка, который морально и физически поддерживает женщину.
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