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Жителей Новосибирска предупредили о штрафах за багажник на крыше авто

Автоэксперт Илья Франк рассказал, в каких случаях автовладельцам грозит административная ответственность.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Новосибирских автовладельцев предупредили о возможных штрафах за установленный на крыше машины багажник. О возможных санкциях для автомобилистов в интервью порталу Сиб.фм рассказал эксперт Илья Франк.

По его словам, штраф в 500 рублей может грозить владельцу машины, если багажник на её крыше не был установлен при помощи заводских креплений или специальных рейлингов.

«Правила, касающиеся перевозки груза на крыше автомобиля, изложены в Техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу в 2020 году. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, передвижение на неисправном транспорте или в условиях, запрещающих его эксплуатацию, является недопустимым. В таком случае нарушитель рискует получить предупреждение от инспектора ГИБДД или штраф в 500 рублей. Неправильная установка багажника на крыше подпадает под это правило», — объяснил Илья Франк.

Важность следования техрегламенту в ГИБДД объясняют тем, что неправильно установленный багажник на крыше авто, в случае перевозки крупногабаритных грузов, повышает вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в НСО за год выписали штрафов за нарушение ПДД почти на 9 миллиардов рублей.

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