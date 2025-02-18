Жителей Новосибирска предупредили о штрафах за багажник на крыше авто

«Правила, касающиеся перевозки груза на крыше автомобиля, изложены в Техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу в 2020 году. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, передвижение на неисправном транспорте или в условиях, запрещающих его эксплуатацию, является недопустимым. В таком случае нарушитель рискует получить предупреждение от инспектора ГИБДД или штраф в 500 рублей. Неправильная установка багажника на крыше подпадает под это правило», — объяснил Илья Франк.