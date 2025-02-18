Компания из «Сириуса» создала передовую звуковую систему для электротранспорта

СИРИУС /федеральная территория/, 18 февраля. /ТАСС/. Компания-резидент инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Сириус» разработала передовую звуковую систему для бесшумного электротранспорта, чтобы предотвращать аварии с его участием. Автобусы, самокаты, мопеды и велосипеды зазвучат как ракеты, космические корабли, дикие животные или музыкальные инструменты, сообщили в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны».
«Для того, чтобы предупредить происшествия на дороге, компания-резидент ИНТЦ “Сириус” разработала акустическую систему оповещения транспортных средств AVAS. Компания “Кар системс” нашла решение проблемы бесшумности электротранспорта. Команда создала передовую звуковую систему, которая включает в себя динамики, электронику и программное обеспечение, чтобы подарить “голос” любому виду транспорта — автомобилю, автобусу, электросамокату, скутеру, электронному велосипеду, мопеду и другим», — говорится в сообщении.
Электротранспорт, набирающий популярность в городах России, отличается своей «беззвучностью», которая может влиять на безопасность движения. Люди не слышат приближающийся или обгоняющий их автомобиль или самокат.
Уточняется, что система будет добавлять в транспорт искусственные звуки — рев ракеты или космического корабля, рык дикого животного, шум дождя и леса, музыкальные инструменты и звон колоколов. Звуки будут меняться в зависимости от скорости, положения педали газа, местоположения и времени суток. Это позволит заблаговременно предупреждать пешеходов и водителей о приближающемся электротранспорте.
ИНТЦ «Сириус» был создан в 2019 году по указанию президента и на основании постановления правительства. Он объединяет 96 организаций и молодежных стартапов, которые работают над проектами в области искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, науки о жизни и когнитивных исследований.