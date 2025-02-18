Компания из «Сириуса» создала передовую звуковую систему для электротранспорта

Уточняется, что система будет добавлять в транспорт искусственные звуки — рев ракеты или космического корабля, рык дикого животного, шум дождя и леса, музыкальные инструменты и звон колоколов. Звуки будут меняться в зависимости от скорости, положения педали газа, местоположения и времени суток. Это позволит заблаговременно предупреждать пешеходов и водителей о приближающемся электротранспорте.