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Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

Продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также связать Рублевское шоссе, проспект Багратиона и Кутузовский проспект.

В Москве открылся участок улицы Ивана Франко, расположенный между улицами Житомирской и Герасима Курина. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также создать прямую связь между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Протяженность открываемого участка — 1,9 километра», — написал Сергей Собянин.

Выполнены строительство и реконструкция участка Рублевского шоссе в районе примыкания к улице Ивана Франко, а также съезда с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В рамках всего проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и реконструировали четыре километра дорог, включая три путепровода и эстакаду. Проложили 30 километров инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и озеленили территорию», — добавил мэр Москвы.

Жители районов Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее.

Собянин Сергей