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«Спецавтохозяйство» подало иск к МинЖХК Новосибирской области на 84,8 млн руб

Многомиллионный иск подало «Спецавтохозяйство» к МинЖКХ региона.

Источник: Сиб.фм

Многомиллионный иск подало «Спецавтохозяйство» к МинЖКХ региона.

По данным портала Infopro54, АО «Спецавтохозяйство» подало иск на 84,8 миллиона рублей к МинЖКХ Новосибирской области. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

В компании заявили, что министерство неправомерно возместило средства по независимой гарантии за несоблюдение условий концессионного соглашения. В МинЖКХ пояснили, что взыскание связано с нарушениями регоператора в работе с твердыми коммунальными отходами в 2024 году.

Также уточняется, что ранее, 3 февраля, «Спецавтохозяйство» уже требовало от МинЖКХ 36,1 миллионов рублей.

Напомним, за что ФСБ задержало главу мусорного регоператора САХ в Новосибирске Южакова.

ЖКХ