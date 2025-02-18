«Спецавтохозяйство» подало иск к МинЖХК Новосибирской области на 84,8 млн руб

В компании заявили, что министерство неправомерно возместило средства по независимой гарантии за несоблюдение условий концессионного соглашения. В МинЖКХ пояснили, что взыскание связано с нарушениями регоператора в работе с твердыми коммунальными отходами в 2024 году.