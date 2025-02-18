«Спецавтохозяйство» подало иск к МинЖХК Новосибирской области на 84,8 млн руб

Многомиллионный иск подало «Спецавтохозяйство» к МинЖКХ региона.
По данным портала Infopro54, АО «Спецавтохозяйство» подало иск на 84,8 миллиона рублей к МинЖКХ Новосибирской области. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
В компании заявили, что министерство неправомерно возместило средства по независимой гарантии за несоблюдение условий концессионного соглашения. В МинЖКХ пояснили, что взыскание связано с нарушениями регоператора в работе с твердыми коммунальными отходами в 2024 году.
Также уточняется, что ранее, 3 февраля, «Спецавтохозяйство» уже требовало от МинЖКХ 36,1 миллионов рублей.
Напомним, за что ФСБ задержало главу мусорного регоператора САХ в Новосибирске Южакова.