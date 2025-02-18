Разработаны имитаторы алмазов для горно-обогатительных комбинатов

НОВОСИБИРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Технологию изготовления имитаторов алмазов для проверки оборудования в горно-обогатительных комбинатах разработали в Новосибирске. Они представляют собой сферы из ударопрочного полимера контрастного цвета, сообщили в Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения СО РАН.
«В нашем институте разработана технология изготовления имитаторов алмазов, которые необходимы для проверки работы оборудования горно-обогатительных комбинатов», — рассказали в научном учреждении.
Имитаторы предназначены для проверки работоспособности рентгенолюминесцентных сепараторов, находящихся в производственной линии выделения природных алмазов из добываемой руды во время ее работы. Они добавляются в руду на конвейере. В процессе работы сепараторов имитатор обнаруживается как природный алмаз.
«Имитаторы представляют собой сферы из ударопрочного полимера контрастного цвета (на фоне кимберлитовой руды). Полимер оболочки имитатора имеет рентгенооптические свойства (люминесценция), эквивалентные природному алмазу. Плотность имитатора также подобрана равной плотности алмаза. Каждый имитатор содержит небольшой магнит для создания внешнего магнитного поля с целью автоматического разделения обнаруженных имитаторов от природных алмазов, находящихся в руде», — пояснили в институте.
Сейчас в Новосибирске запущено производство партии полимерных имитаторов алмазов для алмазодобывающей компании «Алроса». Партию из 10 тыс. штук планируется изготовить в первой половине 2025 года.