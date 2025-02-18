Разработаны имитаторы алмазов для горно-обогатительных комбинатов

Имитаторы предназначены для проверки работоспособности рентгенолюминесцентных сепараторов, находящихся в производственной линии выделения природных алмазов из добываемой руды во время ее работы. Они добавляются в руду на конвейере. В процессе работы сепараторов имитатор обнаруживается как природный алмаз.