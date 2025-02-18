Новый метод лечения позвоночника у детей разработали врачи Беларуси и России

Тесаков отметил, что в этом и заключается уникальность разработки по отношению ко всем мировым, а также самым передовым аналогам. Кроме того, в Минздраве напомнили, что уже была разработана программа «Спинальные системы-2». Ее концепция включает в себя создание новых методов как диагностики, так и лечения пациентов с нейро-ортопедической патологией — как правило, это дети с ДЦП.