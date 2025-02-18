Новый метод лечения позвоночника у детей разработали врачи Беларуси и России. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В сообщении сказано, что специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии Минздрава Беларуси вместе с коллегами из НИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера (Россия) по итогам проекта «Спинальные системы-1» смогли внедрить новый метод лечения детей, у которых тяжелая деформация позвоночника. В том числе речь идет и про разработку белорусской металлоконструкции, которую делает компания «Медбиотех».
По словам ведущего научного сотрудника лаборатории повреждений и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ Дмитрия Тесакова, цель программы состоит в создании необходимой размерной сетки спинальных систем.
— У нас получился определенный конструктор, который позволяет сделать индивидуальную комплектацию под планируемую операцию, — пояснил специалист.
Тесаков отметил, что в этом и заключается уникальность разработки по отношению ко всем мировым, а также самым передовым аналогам. Кроме того, в Минздраве напомнили, что уже была разработана программа «Спинальные системы-2». Ее концепция включает в себя создание новых методов как диагностики, так и лечения пациентов с нейро-ортопедической патологией — как правило, это дети с ДЦП.
Тем временем Минздрав сообщил о внедрении скрининга детей на СМА: «Лечение в первые месяцы дает абсолютно блестящий эффект».
Кроме того, Минздрав сказал про новый подход к скринингу наследственных заболеваний плода.
Кстати, мы собрали мифы о лечении простуды и гриппа: белорусский врач сказал, какие методы лечения гриппа и простуды принесут не выздоровление, а вред.