Узбекистан предложил центру миграции из Санкт-Петербурга оформлять ряд услуг в республике

Представители Генерального консульства РУз встретились в Северной столице РФ с заместителем директора Единого центра документов Олегом Сковпенем.
В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз.
На сегодняшний день это учреждение является главным миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ежедневной пропускной способностью до 3 тыс. человек.
Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео.
Дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, в том числе возможности организации на территории центра часов приема граждан Узбекистана, перевода в нашу страну отдельных видов услуг по оформлению трудового патента.
Стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам в сфере миграции.