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Узбекистан предложил центру миграции из Санкт-Петербурга оформлять ряд услуг в республике

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан предложил одному из центров миграции Санкт-Петербурга перенести оформление ряда услуг по получению трудового патента для граждан РУз, желающих работать в России, в республику, сообщает ИА «Дунё».

Источник: РИА Новости

Представители Генерального консульства РУз встретились в Северной столице РФ с заместителем директора Единого центра документов Олегом Сковпенем.

В Приморском крае намерены упростить оформление патента для трудовых мигрантов из РУз.

На сегодняшний день это учреждение является главным миграционным центром Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ежедневной пропускной способностью до 3 тыс. человек.

Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео.

Дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в сфере миграции, в том числе возможности организации на территории центра часов приема граждан Узбекистана, перевода в нашу страну отдельных видов услуг по оформлению трудового патента.

говорится в сообщении

Стороны договорились продолжить диалог по актуальным вопросам в сфере миграции.

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