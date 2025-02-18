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Омичка взыскала с работодателя 600 тысяч компенсации за причиненный вред здоровью

За 30-летний стаж работы женщина заработала профессиональное заболевание.
Источник: Комсомольская правда

Омичка получила профессиональное заболевание, отработав почти 30 лет на мясном предприятии. Женщина обратилась в прокуратуру, чтобы та помогла ей получить моральную компенсацию. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Потерпевшая почти 30 лет работала в компании «Омский бекон». Из-за специфики постоянной работы с мясом врачи выявили у нее профессиональное заболевания — хронический бруцеллез. Из-за такого диагноза у человека поражается нервная, сердечно-сосудистая система и костно-суставной аппарат.

Из-за обнаруженной болезни 53-летняя омичка обратилась в прокуратуру. Женщина потребовала с компании моральную компенсацию.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с АО «Омский бекон» 600 тысяч рублей моральной компенсации в пользу потерпевшей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич отсудил у работодателя 350 тыс рублей за травму, полученную 24 года назад.