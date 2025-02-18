В Хабаровске началась борьба со стихийными рынками на дорогах

В Хабаровске на участке улицы Большой, от улицы Демьяна Бедного до Лазо, введены новые правила дорожного движения. Теперь парковка на этом отрезке запрещена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.