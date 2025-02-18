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В Хабаровске началась борьба со стихийными рынками на дорогах

На этот раз схема дорожного движения изменилась на участке улицы Большой от Демьяна Бедного до Лазо.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске на участке улицы Большой, от улицы Демьяна Бедного до Лазо, введены новые правила дорожного движения. Теперь парковка на этом отрезке запрещена, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Как сообщил заместитель директора — главный инженер МБУ «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Павел Ким, на обеих сторонах дороги установлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Водителей заранее предупреждали об изменениях, чтобы избежать неожиданностей.

Нововведение направлено на устранение стихийных рынков, где ранее продавались дрова, песок, пиломатериалы и цветы перед праздниками. Теперь автомобилисты не смогут использовать эту территорию для торговли.

— Вопрос установки знаков согласован, — подтвердила старший инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции Хабаровска Яна Степанова. — Машины, стоящие у обочины, особенно с цветами, всегда мешали и подчас создавали аварийные ситуации. Поэтому и принято решение упорядочить на данном участке схему движения.