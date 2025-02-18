Электростимуляция мозга улучшила способность добровольцев запоминать новые слова

Последующие наблюдения показали, что транскраниальная электростимуляция действительно улучшала способности добровольцев по запоминанию вымышленных слов, причем лучше всего на них действовали анодная стимуляция зоны Брока и катодная стимуляция зоны Вернике. Если эффекты от данной стимуляции будут сохраняться долгое время, то ее можно будет использовать для восстановления речевых способностей у пациентов после инсультов, а также для улучшения когнитивных способностей здоровых людей и носителей нейродегенеративных заболеваний, подытожили исследователи.