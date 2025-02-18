Омские городские службы готовятся к весеннему паводку

«Список сформирован на основе многолетних наблюдений, такие территории есть в каждом округе. Например, в Кировском округе это частный сектор Немецкого поселка, район объездной дороги, улица 60 лет Победы. В Ленинском — железнодорожный туннель на улице Серова, частный сектор в районе озера Моховое и на улице 4-я Машиностроительная. В целом на территории города насчитывается 354 мест потенциального подтопления, в основном это территория индивидуальной жилой застройки. В качестве профилактических мер оттуда активно вывозится снег. В первую очередь внимание уделяется домовладениям ветеранов Великой Отечественной войны и семей участников СВО. На сегодняшний день от снежной массы освобождены уже 106 участков. Весной при необходимости в зонах подтоплений будут работать водооткачивающая техника и обустраиваться дамбы», — рассказал Горчаков.