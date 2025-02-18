За 2024 год увеличился на 20% внешнеторговый оборот между Башкирией и Узбекистаном

Кроме развития взаимной торговли, по словам руководителя региона, республика заинтересована в промышленной кооперации. Продолжаются переговоры об открытии в Узбекистане совместного технопарка, о строительстве в Башкирии цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов. В работе уже находятся несколько проектов, которые, по мнению Хабирова, выведут сотрудничество республики и соседнего государства на новый уровень.