За 2024 год увеличился на 20% внешнеторговый оборот между Башкирией и Узбекистаном

В Уфе состоялась встреча главы Башкирии Радия Хабирова с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым. Об этом руководитель региона рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Стороны обсудили направления республики и соседнего государства. В своей публикации Хабиров называет Узбекистан одним из ключевых партнеров Башкирии, с которым происходит взаимодействие в самых разных сферах — торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме.
Как утверждает Радий Хабиров, за 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот Башкирии с Узбекистаном вырос на 20%. Глава региона назвал это хорошим показателем.
Кроме развития взаимной торговли, по словам руководителя региона, республика заинтересована в промышленной кооперации. Продолжаются переговоры об открытии в Узбекистане совместного технопарка, о строительстве в Башкирии цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов. В работе уже находятся несколько проектов, которые, по мнению Хабирова, выведут сотрудничество республики и соседнего государства на новый уровень.
— В прошлом году с партнерами из Узбекистана мы подписали дорожную карту. Часть мероприятий уже выполнили. Планируем, что в этом году делегация Башкортостана снова посетит эту страну для актуализации наших намерений, — заявил глава Башкирии.
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