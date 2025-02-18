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В Приморье врачи спасли жизнь роженице и её малышу во время экстренной операции

Женщину доставили вертолетом из Дальнереченска во Владивосток.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье медики спасли жизнь роженице и малышу, сообщает ИА PrimaMedia. Молодую маму из Дальнереченска эвакуировали на вертолёте во Владивосток. Подробности душещипательной истории озвучили в пресс-службе краевого Минздрава.

Чтобы помочь беременной женщине из Дальнереченска, к ней вылетели врачи Приморского краевого перинатального центра на санитарном вертолёте. В команде работали анестезиолог Виктор Графеев и акушер-гинеколог Елена Луценко.

«У молодой беременной несколько дней подряд сильно болела голова, повышалось давление. Состояние начало стремительно ухудшаться, поэтому было принято решение отправить к ней бригаду наших врачей», — рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Приморья Татьяна Курлеева.

На месте было принято срочное решение о госпитализации пациентки в перинатальный центр. В тот же день её прооперировали. Благодаря оперативным действиям медиков и работе санитарной авиации удалось спасти жизнь и здоровье молодой мамы и её малыша.

К слову, на 34-й неделе беременности у жительницы Приморья родился сын. В настоящее время они получают необходимое лечение и вскоре смогут вернуться домой.

здоровье