На Дону сократят число экзаменов для поступления в техникумы и колледжи

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать два экзамена для поступления в техникумы и колледжи вместо четырёх. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания региона Владимир Срабонянц.