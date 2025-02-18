На Дону сократят число экзаменов для поступления в техникумы и колледжи

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать два экзамена для поступления в техникумы и колледжи вместо четырёх. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания региона Владимир Срабонянц.
Законопроект принял Госдумой РФ в первом чтении. Среди других пилотных регионов — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Республика Северная Осетия-Алания. Не исключено, что ко второму чтению список регионов увеличится.
Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ по русскому языку и математике. Сейчас, помимо них, нужно на выбор сдать ещё два из списка: физика, химия, биология, литература, география, история, информатика, обществознание и иностранные языки.