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На Дону сократят число экзаменов для поступления в техникумы и колледжи

Регион вошёл в число пяти пилотных.

Ростовская область вошла в число пяти пилотных регионов, в которых выпускникам девятых классов можно будет сдавать два экзамена для поступления в техникумы и колледжи вместо четырёх. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания региона Владимир Срабонянц.

Законопроект принял Госдумой РФ в первом чтении. Среди других пилотных регионов — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область и Республика Северная Осетия-Алания. Не исключено, что ко второму чтению список регионов увеличится.

Выпускники девятых классов будут сдавать ОГЭ по русскому языку и математике. Сейчас, помимо них, нужно на выбор сдать ещё два из списка: физика, химия, биология, литература, география, история, информатика, обществознание и иностранные языки.

образование