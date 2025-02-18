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С 20 февраля в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта

Речь идет о Красногвардейском и Василеостровском районах.

В двух районах Петербурга с 20 февраля закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Василеостровском районе до 9 марта будут прокладывать тепловую сеть, поэтому запретят проезд по Шкиперскому протоку от Галерного проезда до Наличной улицы.

А в Красногвардейском районе по 4 марта в связи с работами по реконструкции водопровода перекроют движение по Объездной дороге у дома 54к2 литера Б по Заневскому проспекту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга