С 20 февраля в двух районах Петербурга перекроют движение транспорта

В двух районах Петербурга с 20 февраля закроют движение для автомобилистов, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
В Василеостровском районе до 9 марта будут прокладывать тепловую сеть, поэтому запретят проезд по Шкиперскому протоку от Галерного проезда до Наличной улицы.
А в Красногвардейском районе по 4 марта в связи с работами по реконструкции водопровода перекроют движение по Объездной дороге у дома 54к2 литера Б по Заневскому проспекту.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.