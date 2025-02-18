Юрий Слюсарь пообещал усилить меры против «серых» возчиков в Ростовской области

— Работы еще много. На весь регион предстоит закупить более 16 тысяч контейнеров, привести в порядок 7,5 тысячи площадок. Также нужно выделить новые для временного накопления отходов. Главам муниципалитетов следует ускориться, — написал Юрий Слюсарь.