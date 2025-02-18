Юрий Слюсарь пообещал усилить меры против «серых» возчиков в Ростовской области

В Ростовской области усилят меры против «серых» возчиков, стихийно выбрасывающих строительный мусор. Также усилия направят на дальнейшее улучшение ситуации с вывозом и переработкой отходов, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Работы еще много. На весь регион предстоит закупить более 16 тысяч контейнеров, привести в порядок 7,5 тысячи площадок. Также нужно выделить новые для временного накопления отходов. Главам муниципалитетов следует ускориться, — написал Юрий Слюсарь.
При этом, по словам донского главы, за последнее время стало меньше жалоб по поводу мусора.
— Временный регоператор показал первые результаты работы. Компания, обслуживающая Красносулинский и Миллеровский МЭОК, передала 1,7 тысячи новых контейнеров, 330 из которых уже установили. Наблюдается положительная динамика, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, новый региональный оператор по обращению с отходами начал работу с 1 февраля 2025 года.