На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

В ближайшие пять лет в республике будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. До 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское — Грушевка — Судак, ведущей к арт-кластеру «Таврида», двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.