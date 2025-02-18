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На западе Крыма отремонтируют дорогу к курорту Саки

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году отремонтируют участок дороги Новоселовское — Саки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«На участке протяженностью 20 км дорожники отремонтируют разрушенные участки, устранят колейность и восстановят поврежденный верхний слой», — сказано в сообщении.

Кроме того, укрепят обочины и заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки.

Всего в 2025 году в Крыму будет отремонтировано 20 дорог протяженностью около 172 километров и 6 мостов протяженностью 316 погонных метров. Все работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В ближайшие пять лет в республике будет построено и отремонтировано 1290 километров дорог, сообщил ранее глава региона Сергей Аксенов. До 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское — Грушевка — Судак, ведущей к арт-кластеру «Таврида», двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.