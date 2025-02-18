В Хабаровске скорбят после кончины потомка графа Муравьева-Амурского

«Мы гордились тем, что нас связывала не просто профессиональная дружба, но и искреннее человеческое взаимопонимание. Его вклад в сохранение культурного наследия и популяризацию истории Дальнего Востока невозможно переоценить. Василий Сергеевич был не только хранителем памяти, но и настоящим патриотом своей земли, чьи дела и слова вдохновляли многих», — говорится в телеграм-канале музея.