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Новая улица между Приморским и Выборгским районами может появиться в Петербурге

Еще одна магистраль может появиться в Северной столице.

Источник: Комсомольская правда

Новая улица между Приморским и Выборгским районами может появиться в Петербурге. Проект планировки еще одной магистрали опубликовали на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) в разделе общественные обсуждения. Ожидается, что ее обустроят между Кантемировской и Белоостровской улицам.

— Проектом предусматривается размещение линейного объекта регионального значения. Все согласования по документации получены, — добавили в пресс-службе КГА.

Принять участие в общественных обсуждениях пригласили всех желающих петербуржцев. Известно, что проект планировки подготовили по заказу ООО «Специализированный застройщик Легенда Черной речки».

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что у Балтийского вокзала возведут новое общественное пространство. Его представят в виде сквера, который украсят цветниками, модульными скамейками и скульптурами. Уютную зеленую зону обустроят до конца 2025 года.