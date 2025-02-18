Новая улица между Приморским и Выборгским районами может появиться в Петербурге. Проект планировки еще одной магистрали опубликовали на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) в разделе общественные обсуждения. Ожидается, что ее обустроят между Кантемировской и Белоостровской улицам.