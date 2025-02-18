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Воронежцев накажут за использование старых плит

С 1 января 2025 года в России ужесточились требования к эксплуатации газового оборудования, включая газовые плиты.

Источник: АиФ Воронеж

Собственники жилья теперь обязаны следить за сроком службы своих приборов, установленным производителем и указанным в техпаспорте. Если срок эксплуатации плиты истек, её использование признается нарушением, что может привести к административным штрафам в размере от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф значительно увеличивается до 15−25 тысяч рублей.

В ходе планового обслуживания, если будет установлено, что срок службы плиты истек, владельцу выдадут предписание о замене оборудования или проведении его диагностики. Специализированные организации смогут провести проверку состояния плиты и, в случае возможности её дальнейшего использования, выдадут заключение с новым сроком эксплуатации.

Чтобы избежать штрафов, владельцам рекомендовано:

  • регулярно проверять срок эксплуатации газовых плит и других газовых устройств;
  • своевременно проводить техническое обслуживание и диагностику;
  • заменять устаревшие или неисправные приборы;
  • не препятствовать доступу специалистов газовых служб к своему оборудованию.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать административной ответственности и обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования.