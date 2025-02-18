Воронежцев накажут за использование старых плит

Собственники жилья теперь обязаны следить за сроком службы своих приборов, установленным производителем и указанным в техпаспорте. Если срок эксплуатации плиты истек, её использование признается нарушением, что может привести к административным штрафам в размере от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф значительно увеличивается до 15−25 тысяч рублей.