Воронежцев накажут за использование старых плит

Собственники жилья теперь обязаны следить за сроком службы своих приборов, установленным производителем и указанным в техпаспорте. Если срок эксплуатации плиты истек, её использование признается нарушением, что может привести к административным штрафам в размере от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф значительно увеличивается до 15−25 тысяч рублей.
В ходе планового обслуживания, если будет установлено, что срок службы плиты истек, владельцу выдадут предписание о замене оборудования или проведении его диагностики. Специализированные организации смогут провести проверку состояния плиты и, в случае возможности её дальнейшего использования, выдадут заключение с новым сроком эксплуатации.
Чтобы избежать штрафов, владельцам рекомендовано:
- регулярно проверять срок эксплуатации газовых плит и других газовых устройств;
- своевременно проводить техническое обслуживание и диагностику;
- заменять устаревшие или неисправные приборы;
- не препятствовать доступу специалистов газовых служб к своему оборудованию.
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать административной ответственности и обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования.