Татарстанцев ждут дополнительные выходные весной

В ближайшие месяцы в Татарстане, согласно производственному календарю Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ, нерабочими праздничными днями станут 23 февраля; 8 марта; 1 и 9 мая.
В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. В связи с этим постановлением Правительства РФ было решено перенести его с 23 февраля на четверг 8 мая.
Международный женский день отмечается в субботу. Выходной с 8 марта переносится на пятницу 13 июня.
В мае татарстанцы отметят День Победы и Праздник Весны и Труда. Благодаря переносу двух выходных дней — 4 января и 23 февраля — нерабочими станут дни с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.
Ранее сообщалось, что в Татарстане утверждены даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в текущем году. Ураза-байрам, в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями, начнут праздновать 30 марта, Курбан-байрам — 6 июня.