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После проверки прокуратуры в Петербурге с линии сняли 10 неисправных автобусов

Было осмотрено свыше 300 транспортных средств.

Источник: Freepik

Прокуратура Центрального района Петербурга проверила соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности организаций, которые осуществляют перевозки пассажиров. К мероприятию привлекли сотрудников Госавтоинспекции, рассказали в надзорном ведомстве 18 февраля.

Было осмотрено свыше 300 автобусов на конечных остановках и линиях. Выявлено 10 транспортных средств с неисправностями, их сняли с маршрутов до устранения нарушений. А один автобус направили до автопарка на жесткой сцепке.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга