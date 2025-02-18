Дополнительную электричку запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск с 3 марта

Состав из четырех вагонов будут курсировать в рабочие дни. Отправление из Дзержинска назначено на 6:50, а прибытие в Нижний Новгород — на 7:20. В пути предусмотрено только одна остановка на станции «Нижний Новгород — Сортировочный».