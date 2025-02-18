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Дополнительную электричку запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск с 3 марта

Состав из четырех вагонов будут курсировать в рабочие дни.

Дополнительную электричку запустят из Нижнего Новгорода в Дзержинск с 3 марта, сообщает пресс-служба ГЖД.

Состав из четырех вагонов будут курсировать в рабочие дни. Отправление из Дзержинска назначено на 6:50, а прибытие в Нижний Новгород — на 7:20. В пути предусмотрено только одна остановка на станции «Нижний Новгород — Сортировочный».

Кроме того, состав электрички № 6151 сообщением «Нижний Новгород — Дзержинск» увеличили до 8 вагонов. Поезд отправляется из города химиков в 5:33 и прибывает в столицу ПФО в 6:00.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что электрички Нижний Новгород — Казань сократили время следования с 3 февраля.