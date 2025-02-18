В Екатеринбурге растет заболеваемость ВИЧ

Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выросла среди екатеринбуржцев в 2024 году. Об этом сообщили на заседании комиссий по безопасности и социальной защите и здравоохранению екатеринбургской городской думы.
На 1 января 2025 года в городе зарегистрировано более 22 тыс. горожан, которые живут с ВИЧ-инфекцией. За 10 лет показатель заболеваемости ВИЧ снизился на 64%. Уменьшается доля заболевших среди молодежи до 30 лет. Под наблюдением специалистов находится более 11 тыс. человек.
«По сравнению с 2023 годом показатель общей заболеваемости вырос на 5%», — сообщила депутатам начальник управления охраны здоровья городского департамента соцполитики Оксана Кучкасова.
Она добавила, что также на 5% выросла заболеваемость алкоголизмом, под наблюдением врачей находится более 6 тыс. человек. Отмечается рост наркомании на 7,5% в 2024 году по сравнению с 2023-м, но при этом смертность от наркотиков снизилась на 18%. В 2024 году выявлено 2,8 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 27% больше, чем в 2023 году. На 36% выросло число преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
В 2024 году на территории Екатеринбурга сотрудниками полиции выявлено и пресечено 52 тыс. правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, нарушений продажи алкоголя лицам до 18 лет, употребления спиртного в общественных местах, уточнил врио замглавы управления полиции Екатеринбурга Андрей Ершов.
Он отметил, что по итогам 2024 года на 22,7% снизилась уличная преступность. На 13% уменьшилось число преступлений против личности, в том числе убийств.
Максим Филиппович.