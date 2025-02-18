В Екатеринбурге растет заболеваемость ВИЧ

Она добавила, что также на 5% выросла заболеваемость алкоголизмом, под наблюдением врачей находится более 6 тыс. человек. Отмечается рост наркомании на 7,5% в 2024 году по сравнению с 2023-м, но при этом смертность от наркотиков снизилась на 18%. В 2024 году выявлено 2,8 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 27% больше, чем в 2023 году. На 36% выросло число преступлений, связанных со сбытом наркотиков.