В центре Красноярска нашли еще 33 боеприпаса времен ВОВ (видео)

На место раскопок незамедлительно приехала группа разминирования ОМОН. Специалисты взрывотехники провели обследование и установили, что было обнаружено 11 боевых минометных мин калибра 82 мм. с элементами коррозии и со взрывчатым веществом, а также 22 корпуса от мин аналогичного калибра и без взрывчатого вещества.