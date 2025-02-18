В центре Красноярска нашли еще 33 боеприпаса времен ВОВ (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.
На место раскопок незамедлительно приехала группа разминирования ОМОН. Специалисты взрывотехники провели обследование и установили, что было обнаружено 11 боевых минометных мин калибра 82 мм. с элементами коррозии и со взрывчатым веществом, а также 22 корпуса от мин аналогичного калибра и без взрывчатого вещества.
С соблюдением требований безопасности специалисты Росгвардии транспортировали боеприпасы для обезвреживания и уничтожения.
Напомним, до этого случая в феврале при раскопках на улице Профсоюзов дважды находили мины времен ВОВ.