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В центре Красноярска нашли еще 33 боеприпаса времен ВОВ (видео)

В Красноярске при проведении строительных работ возле одного из домов по улице Профсоюзов накануне нашли 33 минометные мины времен Великой Отечественной войны.

Источник: Управление Росгвардии по Красноярскому краю

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

На место раскопок незамедлительно приехала группа разминирования ОМОН. Специалисты взрывотехники провели обследование и установили, что было обнаружено 11 боевых минометных мин калибра 82 мм. с элементами коррозии и со взрывчатым веществом, а также 22 корпуса от мин аналогичного калибра и без взрывчатого вещества.

С соблюдением требований безопасности специалисты Росгвардии транспортировали боеприпасы для обезвреживания и уничтожения.

Напомним, до этого случая в феврале при раскопках на улице Профсоюзов дважды находили мины времен ВОВ.