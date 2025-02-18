В Красноярском крае готовятся к паводкам и сезону пожаров

В 2025 году власти Красноярского края увеличат муниципалитетам объем финансирования на создание пожарных водоемов и развитие добровольной пожарной охраны. Как рассказали в региональном правительстве, деньги направят на строительство зданий, ремонт техники, а также приобретение необходимого инвентаря.
Подготовку служб и ведомств к сезону паводков и пожаров обсудили на заседании президиума правительства края под председательством Михаила Котюкова. Губернатор поручил оперативно реагировать на возникающие угрозы и своевременно привлекать ресурсы для борьбы с ними.
— Очень важно сделать всё для того, чтобы ни от огня, ни от воды не пострадали ни люди, ни дома, ни объекты инфраструктуры, — говорит глава региона.
Специалисты уже готовятся распиливать лед и укреплять берега. Одна из главных задач муниципалитетов сейчас — сформировать патрульно-маневренные группы для быстрого обнаружения и тушения пожаров.
Ранее мы писали, что в регионе с января этого года увеличили единовременную выплату на школьников из многодетных семей. Также размер пособия вырос для детей, у которых родители — инвалиды.