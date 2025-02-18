Создан метод анализа работы систем, позволяющий прогнозировать перегрузки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали метод анализа поведения очередей из запросов в электронных сервисах, который позволит прогнозировать и предотвращать перегрузки систем. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Математики проанализировали изменения, происходящие с большими потоками запросов разных уровней важности и срочности. Системы, работающие с такими очередями, используются в банках, транспортных сетях, логистике и сфере IT. Обработка критически важных задач происходит в первую очередь, однако при возрастающей нагрузке могут скапливаться очереди, что ведет к задержкам в выполнении операций.
«Исследователи факультета ВМК МГУ разработали математический метод, позволяющий анализировать поведение очередей в системах массового обслуживания, где поступающие запросы имеют разные уровни приоритета. Полученные результаты помогают прогнозировать перегрузки в сервисных системах, что особенно важно для телекоммуникационных сетей, транспортных хабов и управления потоками данных», — сообщили в МГУ.
Полученные результаты, в частности, помогут снизить задержки передачи данных в телекоммуникационных сетях, оптимизируя распределение нагрузки между различными типами трафика. В транспортных системах они могут быть использованы для управления пассажиропотоками, предотвращая скопления в узловых точках. В работе было учтено влияние на поведение очередей таких параметров, как интенсивность поступающих заявок и среднее время обслуживания. Ученые также выяснили, что в определенных условиях дисбаланс частоты запросов и параметров обслуживания может спровоцировать резкие изменения работы сервиса.
«Исследование показывает, что даже небольшие изменения параметров системы могут значительно повлиять на поведение очереди. Это особенно важно при проектировании систем, где критично учитывать влияние нагрузки на скорость обработки запросов», — считает профессор кафедры математической статистики факультета ВМК МГУ Владимир Ушаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Выводы авторов опубликованы в журнале «Вестник Московского университета».