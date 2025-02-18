Создан метод анализа работы систем, позволяющий прогнозировать перегрузки

Полученные результаты, в частности, помогут снизить задержки передачи данных в телекоммуникационных сетях, оптимизируя распределение нагрузки между различными типами трафика. В транспортных системах они могут быть использованы для управления пассажиропотоками, предотвращая скопления в узловых точках. В работе было учтено влияние на поведение очередей таких параметров, как интенсивность поступающих заявок и среднее время обслуживания. Ученые также выяснили, что в определенных условиях дисбаланс частоты запросов и параметров обслуживания может спровоцировать резкие изменения работы сервиса.