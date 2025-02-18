Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана огорошила фанатов вестям о своей болезни

Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана Гузель Уразова в своем Telegram-канале огорошила фанатов вестям о своей болезни. Она опубликовала видео, которое снял ее супруг Ильдар Хакимов. На кадрах запечатлено, как артистка в медицинском учреждении лежит под капельницей и держит за руку мужа.
Певица рассказала, что врачи дали ей указание провести в покое два-три дня. Ближайшие выступления из-за болезни пришлось перенести. На какой срок — пока неизвестно.
— Надеюсь на ваше понимание, — написала Уразова.
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