Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана огорошила фанатов вестям о своей болезни

Заслуженная артистка Башкирии и Татарстана Гузель Уразова в своем Telegram-канале огорошила фанатов вестям о своей болезни. Она опубликовала видео, которое снял ее супруг Ильдар Хакимов. На кадрах запечатлено, как артистка в медицинском учреждении лежит под капельницей и держит за руку мужа.