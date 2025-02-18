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Губернатор Хабаровского края поздравил с днем освобождения Дебальцево

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил с днем освобождения Дебальцево.

Источник: Соцсети

Глава региона сегодня, 18 февраля, напомнил о знаменательном событии. В этот день в 2015 году Народное ополчение Донбасса одержало историческую победу над украинскими боевиками, зажав их в кольцо в районе Дебальцево. Дебальцевский котел стал разгромным поражением Киева. После этого в Дебальцево начали восстанавливать мирную жизнь. После присоединения к России начались масштабные положительные перемены. Восстанавливать Дебальцево помогают Хабаровский край, Камчатка и Чукотка.

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