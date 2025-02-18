Tender Hack пройдёт в Иркутске с 28 февраля по 2 марта

Отметим, что Tender Hack уже проводился в Иркутске в сентябре 2022 года. Тогда участники работали над аналогичной темой и предлагали свои идеи по созданию сервиса аналитики для предпринимателей на Портале поставщиков. За главный приз боролись 23 команды из Иркутска и Улан-Удэ в составе 109 человек. Победителем прошедшего турнира стала команда «Почти ИИ» из Иркутского национального исследовательского технического университета.