Департамент города Москвы по конкурентной политике с 2021 года проводит хакатоны серии Tender Hack, благодаря которым постоянно модернизируются сервисы информационной системы «Портал поставщиков». Первый в 2025 году Tender Hack пройдёт в Иркутске с 28 февраля по 2 марта. Хакатон посвящён теме «Модернизация модуля статистики и аналитики в части отчётов».
К соревнованию приглашаются разработчики, аналитики и эксперты в госзакупках, а также студенты университетов и колледжей. Каждая команда может включать от 3 до 5 человек. Участие в хакатоне бесплатное. Призовой фонд — 500 тысяч рублей.
Мероприятие пройдёт в отеле «Звезда» по адресу: город Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1Ж. Подробнее ознакомиться с задачами хакатона, а также пройти регистрацию можно на сайте: tenderhack.ru/irkutsk.
Отметим, что Tender Hack уже проводился в Иркутске в сентябре 2022 года. Тогда участники работали над аналогичной темой и предлагали свои идеи по созданию сервиса аналитики для предпринимателей на Портале поставщиков. За главный приз боролись 23 команды из Иркутска и Улан-Удэ в составе 109 человек. Победителем прошедшего турнира стала команда «Почти ИИ» из Иркутского национального исследовательского технического университета.
Всего в 2025 году столичным Департаментом по конкурентной политике запланировано пять хакатонов. Анонсы соревнований будут размещены на официальном сайте Tender Hack.