Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два экзамена отменят для поступающих в техникумы и колледжи Ростовской области

Выпускники 9 классов в Ростовской области будут сдавать только два экзамена из четырех.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отменят дополнительные экзамены для выпускников девятых классов. Теперь вместо четырех предметов ребята будут сдавать два. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат донского Заксобрания Владимир Срабонянц.

— Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Мера направлена на создание условий для поступления в учреждения среднего профессионального образования и бесплатное получение профессии, — написал Владимир Срабонянц.

Парламентарий уточнил, что Ростовская область вошла в число пяти территорий, где новую практику собираются отработать в пилотном режиме.

Кроме донского региона, дополнительные экзамены для выпускников должны также отменить в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике Северная Осетия — Алания. Отметим, ко второму чтению законопроекта список регионов может быть расширен.

Ранее уже сообщали, что девятиклассники должны будут сдавать русский язык и математику.