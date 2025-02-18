Два экзамена отменят для поступающих в техникумы и колледжи Ростовской области

В Ростовской области отменят дополнительные экзамены для выпускников девятых классов. Теперь вместо четырех предметов ребята будут сдавать два. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат донского Заксобрания Владимир Срабонянц.
— Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Мера направлена на создание условий для поступления в учреждения среднего профессионального образования и бесплатное получение профессии, — написал Владимир Срабонянц.
Парламентарий уточнил, что Ростовская область вошла в число пяти территорий, где новую практику собираются отработать в пилотном режиме.
Кроме донского региона, дополнительные экзамены для выпускников должны также отменить в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Республике Северная Осетия — Алания. Отметим, ко второму чтению законопроекта список регионов может быть расширен.
Ранее уже сообщали, что девятиклассники должны будут сдавать русский язык и математику.