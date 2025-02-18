Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначен Кирилл Охоткин

В актовом зале КНИТУ-КАИ сегодня представили исполняющего обязанности ректора вуза. Им стал Кирилл Охоткин, который ранее занимал пост директора по космическим программам Московского физико-технологического института. Об этом Татар-информу сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.