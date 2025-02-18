Объявили, какое пособие вырастет с 1 марта — в Госдуме раскрыли подробности

Она отметила, что законодательство защищает трудовые права беременных женщин, и увольнение таких сотрудниц возможно только в двух случаях: по окончании срочного трудового договора, если работница замещала другого сотрудника и отказалась от других вакансий, или в случае ликвидации предприятия. Ранее женщины, уволенные по этим причинам, получали пособие в размере всего 920 рублей в месяц.