Объявили, какое пособие вырастет с 1 марта — в Госдуме раскрыли подробности

Об этом рассказала «РИА Новости» (18+) член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина.
Она отметила, что законодательство защищает трудовые права беременных женщин, и увольнение таких сотрудниц возможно только в двух случаях: по окончании срочного трудового договора, если работница замещала другого сотрудника и отказалась от других вакансий, или в случае ликвидации предприятия. Ранее женщины, уволенные по этим причинам, получали пособие в размере всего 920 рублей в месяц.
В прошлом году мы с коллегами устранили эту несправедливость, приняв закон, который устанавливает, что пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, будет выплачиваться в размере регионального прожиточного минимума (ПМ). Этот закон вступит в силу 1 марта 2025 года, — подчеркнула Стенякина.
Таким образом, новые изменения обеспечат более справедливую финансовую поддержку для женщин в сложной жизненной ситуации.