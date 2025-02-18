Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в конкурсе Движения Первых

После эксперты определят победителей — ими станут две тысячи первичных отделений, которые возглавят общий рейтинг. Главный приз в конкурсе — от 200 до 500 тысяч рублей. Важно отметить, что деньги могут быть направлены лишь на текущую деятельность, либо на улучшение инфраструктуры первичного отделения. Остальные могут не расстраиваться — жюри отметит заслуги двух тысяч команд и объявят их призерами.