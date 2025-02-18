Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в конкурсе Движения Первых

Команды учеников и наставников, проживающие в Иркутской области, могут принять участие в новом сезоне всероссийского конкурса первичных отделений Российского движения детей и молодежи Движения Первых. Как стало известно КП-Иркутск, желающим нужно лишь оставить заявку.
Минимальное количество участников — шесть человек, причем один из них должен быть наставником. Им предстоит выполнить различные задания, направленные на развитие Движения. Основной этап будет проходить до 16 июля.
После эксперты определят победителей — ими станут две тысячи первичных отделений, которые возглавят общий рейтинг. Главный приз в конкурсе — от 200 до 500 тысяч рублей. Важно отметить, что деньги могут быть направлены лишь на текущую деятельность, либо на улучшение инфраструктуры первичного отделения. Остальные могут не расстраиваться — жюри отметит заслуги двух тысяч команд и объявят их призерами.
Отметим, на сегодняшний день в регионе создано 973 первичные отделения. В прошлом 2024 году участие в конкурсе приняли 336 команд, регион занял 13 место в стране. В общей сложности 48 команд получили выигрыш в размере 11 миллионов рублей.