Многодетным воронежским семьям продлят льготный тариф на электричество

В министерстве тарифного регулирования области уточнили, что в текущем году в региональном центре и районах продолжат действовать дифференцированные тарифы на свет. Исключения — льготники, к которым относят и многодетные семьи.
«Весь объем потребленной электроэнергии для данной категории граждан рассчитывается по тарифу первого диапазона и применяется в отношении всех жилых помещений, принадлежащих многодетной семье», — пояснили в министерстве.
Однако чтобы воспользоваться щадящими тарифами, таким семьям необходимо подтвердить свои льготы. Для этого надо обратиться в организацию, поставляющие электроэнергию, и предоставить документы из соцзащиты.