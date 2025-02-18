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Многодетным воронежским семьям продлят льготный тариф на электричество

Жителей региона, которые воспитывают трех и более детей, просят обратиться в энергосбытовые компании. Это нужно для продления льготной оплаты на электроэнергию.

Источник: AP 2024

В министерстве тарифного регулирования области уточнили, что в текущем году в региональном центре и районах продолжат действовать дифференцированные тарифы на свет. Исключения — льготники, к которым относят и многодетные семьи.

«Весь объем потребленной электроэнергии для данной категории граждан рассчитывается по тарифу первого диапазона и применяется в отношении всех жилых помещений, принадлежащих многодетной семье», — пояснили в министерстве.

Однако чтобы воспользоваться щадящими тарифами, таким семьям необходимо подтвердить свои льготы. Для этого надо обратиться в организацию, поставляющие электроэнергию, и предоставить документы из соцзащиты.

ЖКХ