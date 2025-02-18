Специализированные лазерные станки для ремонта привезли в Антарктиду ученым РФ

«Каждый год что-то выходит из строя, и приходится завозить много ремонтных материалов. Теперь у нас есть оборудование, которое позволит быстро восстанавливать технику и помещения прямо на месте» — приводит пресс-служба ААНИИ слова своего сотрудника начальника сезона 70-й антарктической экспедиции Андрея Миракина.