Специализированные лазерные станки для ремонта привезли в Антарктиду ученым РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) «Академик Трешников» в феврале 2025 года доставило в Антарктиду многофункциональное лазерное оборудование, которое поможет российским полярникам на научной станции производить ремонт узлов и агрегатов. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института ААНИИ.
«В феврале 2025 года НЭС “Академик Трешников” достигло берегов Антарктиды, доставив новейшее оборудование для исследований ледяного континента. Многофункциональная лазерная сварка и лазерный маркер Wattsan успешно протестированы и готовы к испытаниям в экстремальном антарктическом климате при температурах до −30 градусов», — говорится в сообщении.
Созданием оборудования занималась компания Lasercut. Их разработка поможет быстро производить ремонт зданий и оборудования, в том числе заниматься восстановлением металлических механизмов в сложных погодных условиях Антарктиды, утверждает компания.
«Каждый год что-то выходит из строя, и приходится завозить много ремонтных материалов. Теперь у нас есть оборудование, которое позволит быстро восстанавливать технику и помещения прямо на месте» — приводит пресс-служба ААНИИ слова своего сотрудника начальника сезона 70-й антарктической экспедиции Андрея Миракина.
Ремонт станции прежде выполнялся вручную, отмечают в ААНИИ. Инженеры-полярники обучились использованию станков за один день, и сейчас готовятся использовать их в ремонтных целях.