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Известный тренер Николай Борзов умер в Ветлужском округе

Он скончался на 78-м году жизни.

Выдающий ветлужский тренер по лыжным гонкам Николай Андреевич Борзов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации Ветлужского округа во «Вконтакте».

Отмечается, что Николай Андреевич воспитал несколько поколений лыжников-призёров и победителей соревнований различного уровня. Он является Почётным гражданином Ветлужского района.

«Его настойчивость и высокий профессионализм способствовали росту популярности лыжного спорта в Ветлуге, привлечению нашей молодёжи к здоровому образу жизни», отметил глава местного самоуправления Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов.

Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Николая Борзова.