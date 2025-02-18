Известный тренер Николай Борзов умер в Ветлужском округе

Выдающий ветлужский тренер по лыжным гонкам Николай Андреевич Борзов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации Ветлужского округа во «Вконтакте».
Отмечается, что Николай Андреевич воспитал несколько поколений лыжников-призёров и победителей соревнований различного уровня. Он является Почётным гражданином Ветлужского района.
«Его настойчивость и высокий профессионализм способствовали росту популярности лыжного спорта в Ветлуге, привлечению нашей молодёжи к здоровому образу жизни», отметил глава местного самоуправления Ветлужского муниципального округа Сергей Лавренов.
Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Николая Борзова.