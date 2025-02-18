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В Омской области простились с Евгением Верговским, погибшим в ходе СВО

Омич участвовал в специальной военной операции с декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В прошлый вторник, 11 февраля, в Омской области простились с Евгением Верговским, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Дружинского сельского поселения.

Омич родителся 17 сентября 1998 года. Учился в Горячеключевской школе. В период с 2017 по 2018 год служил в спецназе. После окончания службы работал в ООО НПО «Мостовик».

С 14 декабря 2024 года Верговский ушел командиром на СВО.

«15 января 2025 года ушел на боевое задание в городе Курске. Погиб 18 января от дрона», — сообщили в местной администрации.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Евгения Верговского.