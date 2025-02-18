Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков скорой и ветерана

Ранее врио губернатора поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана. Как рассказал фронтовик, ночью в декабре 2024 года он упал, дочь не смогла его поднять и вызвала карету скорой помощи. Со слов дочери, медработники поначалу отказались поднимать фронтовика и вели себя по отношению к нему неуважительно.