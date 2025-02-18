Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков скорой и ветерана

«В ближайшее время встречусь с сотрудниками скорой помощи. Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения», — сообщил он.
По словам, медработники написали ему большое количество сообщений, в которых в том числе выразили недоверие к отдельным руководителям и результатам проверки.
«Пользователи не согласны с результатами служебной проверки и считают, что она была проведена необъективно. Готов лично разобраться в ситуацииия», — заявил Хинштейн, приложив к посту скриншоты некоторых сообщений.
Хинштейн приложил скриншоты сообщений, которые ему поступили. В них сотрудники скорой и их коллеги сообщали, что врио губернатора дезинформировали и просили его лично разобраться в ситуации.
Ранее врио губернатора поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана. Как рассказал фронтовик, ночью в декабре 2024 года он упал, дочь не смогла его поднять и вызвала карету скорой помощи. Со слов дочери, медработники поначалу отказались поднимать фронтовика и вели себя по отношению к нему неуважительно.
После проверки фельдшер и санитар получили выговоры, бригаду также лишили стимулирующих надбавок.