Ленинградский вокзал оформят мозаичными панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга

Уточняется, что главным акцентом проекта станут две монументальные мозаики — огромные панно «Москва» и «Петербург». Размер каждого панно составит 84 м в длину и почти 5 м в высоту, а совокупная площадь — около 830 кв. м. В Москомархитектуре пояснили, что автором работ выступит художник Максим Козлов, который известен созданием мозаичных гигантских рыб для станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии московского метро.