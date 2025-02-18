Ленинградский вокзал оформят мозаичными панно с панорамами Москвы и Санкт-Петербурга

«Атмосфера Ленинградского вокзала в Москве после модернизации будет светлее, просторнее и более торжественной. Пространство дополнят мозаичные панно из смальты в смешанной технике исполнения с элементами римской техники мозаики», — приводятся в сообщении слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Он отметил, что в рамках обновления вокзала сохраняются все привычные объемы. «Вокзал включает как историческую часть, так и новую, но будут заменены материалы и проведена серьезная расчистка пространства», — добавил Кузнецов.
Уточняется, что главным акцентом проекта станут две монументальные мозаики — огромные панно «Москва» и «Петербург». Размер каждого панно составит 84 м в длину и почти 5 м в высоту, а совокупная площадь — около 830 кв. м. В Москомархитектуре пояснили, что автором работ выступит художник Максим Козлов, который известен созданием мозаичных гигантских рыб для станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии московского метро.
«Это настоящие произведения искусства, которые станут важными визуальными акцентами вокзала и его новой достопримечательностью. Это большая честь для меня — выступать руководителем авторского коллектива архитекторов и художников, работающих над проектом», — подчеркнул Кузнецов, говоря о панно на Ленинградском вокзале.
Главный архитектор столицы пояснил, что первоначально здание выполняло функцию дебаркадера для прибывающих поездов, поэтому изначально оно имеет большое и высокое пространство, которые за годы эксплуатации потеряло первоначальный облик из-за новых построек, переходов, лестниц и эскалаторов.
«Сейчас все эти элементы будут упорядочены и расчищены. Итогом станет парадное, светлое и просторное помещение с торжественной атмосферой», — добавил Кузнецов.
В пресс-службе отметили, что после завершения работ вокзал предстанет перед пассажирами в обновленном, улучшенном и свежем виде.
Здание Ленинградского вокзала в Москве закрыто на ремонт с 11 августа 2024 года. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что полностью завершить модернизацию Ленинградского вокзала планируется в конце 2025 — начале 2026 года.