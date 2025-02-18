Штат водителей спецтехники в Хабаровске пополнился на 20 человек

В Хабаровске продолжают бороться с последствиями снежного циклона. Очищают дороги, остановки и пешеходные переходы. Уже вывезено больше 56 тысяч кубометров снега. Для уборки использовано 16 тысяч кубометров песко-соляной смеси и 260 тонн реагента. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Некоторые водители осложняют работу городских служб, оставляя машины на обочинах и перекрывая путь спецтехнике. В таких случаях подключаются сотрудники ГАИ: если автомобиль припаркован с нарушениями, его эвакуируют.
Процесс уборки снега ускорится благодаря новым водителям спецтехники. В данный момент в штате работает 60−65% сотрудников.
«За последние два месяца водителям снегоуборочной техники повысили зарплату примерно на 20 тысяч рублей при поддержке краевого правительства. Теперь механизаторы могут зарабатывать до 85 тысяч рублей в месяц», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
После повышения зарплат и предоставления служебного жилья на время работы штат пополнился на 20 человек. Однако в предприятиях благоустройства все еще не хватает сотрудников.