Разработано биоразлагаемое удобрение из водорослей

«Химики САФУ совершили настоящий научный прорыв, разработав инновационный продукт на основе водорослей Белого моря. Новаторский подход ученых заключается в переработке сырья для получения высокоэффективного удобрения. В отличие от аналогов, которые часто приводят к закислению почвы и загрязнению окружающей среды, этот продукт является полностью биоразлагаемым и безопасным для экологии», — отметил губернатор.