Жители Иркутской области за год увеличили сбережения и уменьшили кредиты

За год сумма выросла на 23%. И это объяснимо — в течение всего года повышались ставки по вкладам в банках. Подробности сообщает иркутское отделение Банка России.
Так, если в начале года банки предлагали открыть вклады в среднем под 14% годовых на срок до 1 года, то к концу года предложения выросли до 21% годовых.
«Такому росту ставок по вкладам способствовала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Чтобы снизить инфляцию, ключевую ставку в 2024 году повышали несколько раз, и сейчас она составляет 21% годовых. Это охладило спрос на дорогие кредиты и привлекло вкладчиков. В свою очередь, охлаждение потребительской активности усиливает конкуренцию за покупателя и сдерживает цены. Все эти меры нужны, чтобы вернуть инфляцию к цели — вблизи 4% — в 2026 году», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Одновременно шло серьезное сокращение среднего чека потребительского кредита. И здесь среди тридцатки регионов — лидеров по этому показателю падение за полгода наблюдается значительное — в Иркутской области на треть. Примерно такие же показатели, но чуть больше, отмечены в Национальном бюро кредитных историй в Нижегородской, Новосибирской областях и республике Якутия. Это стало следствием роста ставки по кредитам и ужесточения политики банков.