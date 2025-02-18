Жители Иркутской области за год увеличили сбережения и уменьшили кредиты

«Такому росту ставок по вкладам способствовала жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Чтобы снизить инфляцию, ключевую ставку в 2024 году повышали несколько раз, и сейчас она составляет 21% годовых. Это охладило спрос на дорогие кредиты и привлекло вкладчиков. В свою очередь, охлаждение потребительской активности усиливает конкуренцию за покупателя и сдерживает цены. Все эти меры нужны, чтобы вернуть инфляцию к цели — вблизи 4% — в 2026 году», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.