В Ангарске на могилах ветеранов ВОВ проведут уборку в честь 80-летия Победы

Уборку мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны проведут в Ангарском городском округе. Как стало известно КП-Иркутск, делается это в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы и в связи с Годом защитника Отечества.
— Большая часть могил находится на кладбище «Березовая роща». В порядок приведут 1320 мест захоронений. Особое внимание уделят тем местам, за которыми не ухаживают родственники, — прокомментировали в пресс-службе администрации округа.
В том числе уборка пройдет и на погостах внегородских территорий. Работы планируют начать в середине апреля. Отряды сформируют из волонтеров, активистов и общественников. Также участие может принять любой желающий. Важно, все необходимые инструменты и инвентарь предоставят муниципалитеты и крупные предприятия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из Иркутской области выплатят 50 тысяч.