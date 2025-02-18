В Ангарске на могилах ветеранов ВОВ проведут уборку в честь 80-летия Победы

В том числе уборка пройдет и на погостах внегородских территорий. Работы планируют начать в середине апреля. Отряды сформируют из волонтеров, активистов и общественников. Также участие может принять любой желающий. Важно, все необходимые инструменты и инвентарь предоставят муниципалитеты и крупные предприятия.