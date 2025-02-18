Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил интересные факты о городе

«Вы знали, что в Уфе с октября 1941 по май 1943 года работал Исполком Коммунистического интернационала? — написал Ратмир Мавлиев. — Именно отсюда вели антифашистскую пропаганду генеральные секретари компартий Пальмиро Тольятти (Италия), Морес Торез (Франция), Клемент Готвальд (Чехословакия), Долорес Ибаррури (Испания) и другие известные руководители коммунистического движения со всего мира, начиная традиционными словами: “Говорит Москва, говорит радиостанция Коминтерна!”. В Уфе исполком “поселили” в здании Дворца пионеров на углу Революционной и Ленина. До 1937 года здесь размещалось Коммерческое училище. Сейчас это один из корпусов Авиационного техникума».